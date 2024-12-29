На этот раз дроны запустили с оккупированных территорий Украины. Мониторинговые группы предположили, что могли быть дополнительные пуски с территории России. К слову, враг заставляет работать на заводе по производству "Шахедов" 15-летних подростков.

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Где тревога вечером 29 декабря из-за "Шахедов"

22:02, 29 декабря Где летят "Шахеды" "Шахеды" на границе Днепропетровщины и Запорожья курсом на Днепр, Новомосковск.

"Шахеды" на Полтавщине курсом на Миргород.

БпЛА на востоке Харьковщины курсом на запад.

21:43, 29 декабря Мониторинговые сообщества пишут, что могли быть новые пуски "Шахедов".

21:10, 29 декабря Где сейчас тревога

21:04, 29 декабря "Шахеды" на севере Днепропетровщины курсом на Полтавщину.

"Шахеды" на севере Донецкой области курсом на Днепропетровщину и Харьковщину.

20:47, 29 декабря "Шахеды" на Днепр с востока!

20:17, 29 декабря Новая группа "Шахедов" из Донецкой области на Днепропетровщину.

20:08, 29 декабря Группа вражеских БпЛА на границе Днепропетровщины и Запорожья движется на запад.

Новая группа дронов на севере Донецкой области курсом на север.