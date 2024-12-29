На этот раз дроны запустили с оккупированных территорий Украины. Мониторинговые группы предположили, что могли быть дополнительные пуски с территории России. К слову, враг заставляет работать на заводе по производству "Шахедов" 15-летних подростков.
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Где тревога вечером 29 декабря из-за "Шахедов"
Где летят "Шахеды"
- "Шахеды" на границе Днепропетровщины и Запорожья курсом на Днепр, Новомосковск.
- "Шахеды" на Полтавщине курсом на Миргород.
- БпЛА на востоке Харьковщины курсом на запад.
Мониторинговые сообщества пишут, что могли быть новые пуски "Шахедов".
Где сейчас тревога
- "Шахеды" на севере Днепропетровщины курсом на Полтавщину.
- "Шахеды" на севере Донецкой области курсом на Днепропетровщину и Харьковщину.
"Шахеды" на Днепр с востока!
Новая группа "Шахедов" из Донецкой области на Днепропетровщину.
- Группа вражеских БпЛА на границе Днепропетровщины и Запорожья движется на запад.
- Новая группа дронов на севере Донецкой области курсом на север.
Вражеские ударные БпЛА из Донецкой области на Днепропетровщину.