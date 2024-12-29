Цього разу дрони запустили з окупованих територій України. Моніторингові групи припустили, що могли бути додаткові пуски з території Росії. До слова, ворог змушує працювати на заводі з виробництва "Шахедів" 15-річних підлітків.

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Де тривога увечері 29 грудня через "Шахеди"

22:02, 29 грудня Де летять "Шахеди" "Шахеди" на межі Дніпропетровщини та Запоріжжя курсом на Дніпро, Новомосковськ.

"Шахеди" на Полтавщині курсом на Миргород.

БпЛА на сході Харківщини курсом на захід.

21:43, 29 грудня Моніторингові спільноти пишуть, що могли бути нові пуски "Шахедів".

21:10, 29 грудня Де зараз тривога

21:04, 29 грудня "Шахеди" на півночі Дніпропетровщини курсом на Полтавщину.

"Шахеди" на півночі Донеччини курсом на Дніпропетровщину та Харківщину.

20:47, 29 грудня "Шахеди" на Дніпро зі сходу!

20:17, 29 грудня Нова група "Шахедів" з Донеччини на Дніпропетровщину.

20:08, 29 грудня Група ворожих БпЛА на межі Дніпропетровщини та Запоріжжя рухається на захід.

Нова група дронів на півночі Донеччини курсом на північ.