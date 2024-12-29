Цього разу дрони запустили з окупованих територій України. Моніторингові групи припустили, що могли бути додаткові пуски з території Росії. До слова, ворог змушує працювати на заводі з виробництва "Шахедів" 15-річних підлітків.
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Де тривога увечері 29 грудня через "Шахеди"
22:02, 29 грудня
Де летять "Шахеди"
- "Шахеди" на межі Дніпропетровщини та Запоріжжя курсом на Дніпро, Новомосковськ.
- "Шахеди" на Полтавщині курсом на Миргород.
- БпЛА на сході Харківщини курсом на захід.
21:43, 29 грудня
Моніторингові спільноти пишуть, що могли бути нові пуски "Шахедів".
21:10, 29 грудня
Де зараз тривога
21:04, 29 грудня
- "Шахеди" на півночі Дніпропетровщини курсом на Полтавщину.
- "Шахеди" на півночі Донеччини курсом на Дніпропетровщину та Харківщину.
20:47, 29 грудня
"Шахеди" на Дніпро зі сходу!
20:17, 29 грудня
Нова група "Шахедів" з Донеччини на Дніпропетровщину.
20:08, 29 грудня
- Група ворожих БпЛА на межі Дніпропетровщини та Запоріжжя рухається на захід.
- Нова група дронів на півночі Донеччини курсом на північ.
19:16, 29 грудня
Ворожі ударні БпЛА з Донеччини на Дніпропетровщину.