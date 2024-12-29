Для того, аби змінити ситуацію, Україна може насамперед превентивно знищувати підприємства, де ці дрони виробляють. Однак військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко пояснив 24 Каналу, що це не єдиний спосіб протидії.

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Як ефективно "мінусувати" кількість російських дронів

За словами Ігоря Романенка, аби протистояти можливостям ворога, для України найефективніше з військового погляду уражати три важливі стратегічні цілі:

місця зберігання та виготовлення паливо-мастильних матеріалів;

підприємства, які виробляють зброю, техніку та боєприпаси;

місця з яких запускають засоби ураження ворога (аеродроми тощо).

Зрозуміло, що треба заходити на початок – бити по виробництвах, а не потім намагатися знищувати тисячі дронів чи ракет (...) Але зараз я не бачу швидкого рішення, вундерваффе. Коли ці засоби (дрони – 24 Канал) уже в повітрі і застосовуються, то треба просто підвищувати наші спроможності щодо знищення літальних апаратів,

– додав військовий експерт

Романенко пояснив, що це можна зробити шляхом збільшення ефективності й кількості зенітно-ракетних засобів, авіації (літаки, гелікоптери), а також засоби електронної боротьби. Це питання масштабування, але останнім часом до цього переліку можна додати також лазерну зброю.

Нагадаємо, що Україна, за словами політично-військового керівництва держави, опинилась у переліку країн з власною лазерною зброєю. Мовиться про "Тризуб", який може збивати літаки на висоті понад 2 кілометри. Саме у цьому напрямку Україна повинна працювати далі, аби якомога ефективніше боротися з російськими повітряними цілями.