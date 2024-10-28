Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Смотрите также Реальная угроза безопасности: "Шахед" пролетел критически близко от энергоблока Хмельницкой АЭС
Внимание! Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА,
– пишут защитники неба.
В направлении Полтавской области движутся дроны-камикадзе из Сумской области.
Внимание! Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА,
– говорится в сообщении Воздушных сил.