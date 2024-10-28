Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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19:18, 28 октября Внимание! Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА,

– пишут защитники неба.

19:03, 28 октября В направлении Полтавской области движутся дроны-камикадзе из Сумской области.