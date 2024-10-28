Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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19:18, 28 жовтня
Увага! Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА,
– пишуть оборонці неба.
19:03, 28 жовтня
У напрямку Полтавської області рухаються дрони-камікадзе із Сумської області.
18:48, 28 жовтня
Увага! Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.