Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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19:18, 28 жовтня Увага! Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА,

– пишуть оборонці неба.

19:03, 28 жовтня У напрямку Полтавської області рухаються дрони-камікадзе із Сумської області.