Из-за падения обломков в Черкасском районе повреждены четыре частных дома.

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Есть ли пострадавшие

В Черкасской ОВА сообщили, что пострадавших в результате атаки нет. "Люди не пострадали. Это самое главное", – отметил Игорь Табурец.

В то же время он добавил, что сейчас все еще продолжается обследование территории.

Над Черкасской областью работала ПВО

Председатель военной администрации сообщил, что, по предварительным данным, наши защитники уничтожили в небе над областью 3 "Шахеда".

Справка. Этой ночью Россия выпустила по Украине 52 "Шахеда". Кроме Черкасской области, силы ПВО работали в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.

Табуретка также показал последствия падения обломков дронов.

Последствия атаки БПЛА на Черкасскую область 31 августа: фото ОВА

Напомним, что несколько дней назад вражеские беспилотники попали по предприятию в Черкассах. В результате удара помещение загорелось. Пострадавших, к счастью, не было.