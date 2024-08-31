Через падіння уламків у Черкаському районі пошкоджено чотири приватні будинки.

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Чи є постраждалі

У Черкаській ОВА повідомили, що постраждалих внаслідок атаки немає. "Люди не постраждали. Це найголовніше", – зазначив Ігор Табурець.

Водночас він додав, що наразі все ще триває обстеження території.

Над Черкащиною працювала ППО

Голова військової адміністрації повідомив, що, за попередніми даними, наші оборонці знищили в небі над областю 3 "Шахеди".

Довідка. Цієї ночі Росія випустила по Україні 52 "Шахеди". Окрім Черкащини, сили ППО працювали у Київській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.

Табурець також показав наслідки падіння уламків дронів.

Наслідки атаки БпЛА на Черкащину 31 серпня: фото ОВА

Нагадаємо, що кілька днів тому ворожі безпілотники влучили по підприємству у Черкасах. Внаслідок удару приміщення загорілося. Постраждалих, на щастя, не було.