Зрештою, всі дрони російської армії, які намагалися обстріляти місто, знищили наші захисники неба. Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.

До теми На Київщині працює ППО: у регіоні зафіксували ворожі БпЛА

Що кажуть у КМВА про нічну атаку "Шахедами"

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко наголосив, що 31 серпня була вже четверта повітряна атака на Київ за цей тиждень. За словами генерала, як і під час останніх нападів, ворог знову застосував ударні БпЛА, попередньо типу "Шахед".

На Київ баражувальні боєприпаси заходили протягом всієї ночі, хвилями та з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці оголошувалася чотири рази й сумарно тривала майже 4 години,

– наголосив Попко.

Очільник КМВА також підтвердив, що сили та засоби ППО знищили всі російські ударні дрони, які загрожували Києву. Точну кількість та тип дронів, як зауважив генерал, оприлюднять Повітряні сили.

Попко підкреслив, що Київ був і завжди буде пріоритетною ціллю для російського агресора в цій війні. Тому він наполегливо попросив киян і гостей міста – бути свідомими та дисциплінованими, завжди виконувати правила поведінки під час оголошення повітряної тривоги та прямуйте до укриття.

Які наслідки ворожої атаки в області

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко зазначив, що вночі ворог вчергове атакував область ударними дронами. Тривога тривала майже всю ніч та ранок.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні", – сказав він.

Кравченко також розповів, що падіння уламків фіксують поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей також сталося загоряння лісової та трав'яної підстилки у 3 районах Київської області. Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків атаки ворога.