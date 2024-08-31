Про те, що в регіоні працює ППО, офіційно повідомили в ОВА. Важливо перебувати в укриттях, оскільки триває бойова робота – уламки також можуть наробити лиха.
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На Київщині повітряна тривога
Близько 06:00 у Київській області оголосили повітряну тривогу. Через півтори години, о 07:30, сирени залунали й в самому Києві.
Згодом у Київській ОВА повідомили, що в регіоні зафіксували російські безпілотники.
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,
– написали в ОВА.
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Місцевих жителів закликати не фотографувати та не знімати роботу наших захисників. Також військова адміністрація настійно рекомендувала не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Зазначимо, що цієї ночі у Київській області вже працювала ППО. Тривогу у столиці оголошували декілька разів.