В 01:30 в Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов. После 02:00 в Одессе прозвучало несколько взрывов, передает 24 Канал.

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Какие последствия атаки БПЛА на Одессу 4 августа?

По данным ГСЧС, в результате попаданий вспыхнули масштабные пожары. Пожарные вместе с добровольцами оперативно их ликвидировали.

Наибольшим разрушениям подверглась территория радиорынка – огонь уничтожил десятки торговых павильонов с электроникой и бытовой техникой. Также масштабный пожар произошел в недействующем общежитии.

В Одесском районе поврежден частный дом, хозяин которого самостоятельно ликвидировал пожар в собственном дворе.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Российский удар по Одессе / Фото ГСЧС

Ликвидация последствий атаки на Одессу: смотрите видео



К слову, на Днепропетровщине в результате обстрелов ранены три человека, среди них 4-месячная девочка, женщины 40 и 46 лет. Ребенок – в тяжелом состоянии, взрослые – в состоянии средней тяжести.