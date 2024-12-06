Почти каждую ночь враг запускает "Шахеды", а в последнее время дроны летают и днем. Так было и 6 декабря, на День ВСУ и на Николая. Например, днем беспилотники заходили на Сумщину. 24 Канал расскажет, где сейчас тревога из-за атаки БпЛА.