На Николая Россия обстреляла Кривой Рог и Запорожье. В обоих городах увеличивается раненых, есть погибшие. Дети также в больницах с травмами. Враг декларирует желание мира и называет украинцев своими братьями – а на самом деле убивает нас.
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Где тревога вечером 6 декабря и ночью 7 декабря
ВС информирует о движении "Шахедов"
- "Шахеды" на севере Полтавщины курсом на северо-восток.
- Группа "Шахедов" на границе Николаевской и Кировоградской областей держит курс на север.
- Группа "Шахедов" на севере Одесской области движется вдоль границы с Молдовой на северо-запад.
- "Шахеды" на юге Николаевщины движутся вдоль Тилигульского лимана на северо-запад.
Группа "Шахедов" с юга приближается к Очакову – ВС.
Где летят дроны
- "Шахеды" на юге Полтавщины курсом на Миргород.
- Группа "Шахедов" в центре Николаевщины курс на запад.
- Группа "Шахедов" в Одесской области, южнее Белгород-Днестровского курсом на северо-запад.
- Новая группа "Шахедов" с Черного моря приближается к Одесской области, в районе Затоки!
Где сейчас тревога
Первая группа "Шахедов" с Черного моря приближается к Одесской области, в районе Затоки.
ВС о движении дронов-камикадзе
- "Шахеды" на востоке Кировоградщины продолжают движение на север.
- Новая группа "Шахедов" с Херсонщины на Николаевщину.
- Группа "Шахедов" над акваторией Черного моря курсом на Одесскую область.
"Шахеды" с Херсонщины полетели на Днепропетровщину, а затем на Кировоградщину.
В Кривом Роге прогремели взрывы – предварительно, работа ПВО.