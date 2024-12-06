На Миколая Росія обстріляла Кривий Ріг і Запоріжжя. В обох містах більшає поранених, є загиблі. Діти також у лікарнях із травмами. Ворог декларує бажання миру та називає українців своїми братами – а насправді вбиває нас.

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Де тривога увечері 6 грудня та вночі 7 грудня

23:19, 6 грудня

ПС інформує про рух "Шахедів"

  • "Шахеди" на півночі Полтавщини курсом на північний схід.
  • Група "Шахедів" на межі Миколаївщини та Кіровоградщини тримає курс на північ.
  • Група "Шахедів" на півночі Одещини рухається уздовж кордону з Молдовою на північний захід.
  • "Шахеди" на півдні Миколаївщини рухаються уздовж Тилігульського лиману на північний захід.
22:44, 6 грудня

Група "Шахедів" з півдня наближається до Очакова – ПС.

22:42, 6 грудня

Де летять дрони

  • "Шахеди" на півдні Полтавщини курсом на Миргород.
  • Група "Шахедів" у центрі Миколаївщини курс на захід.
  • Група "Шахедів" на Одещині, південніше Білгород-Дністровського курсом на північний захід.
  • Нова група "Шахедів" з Чорного моря наближається до Одещини, в районі Затоки!
22:33, 6 грудня

Де зараз тривога

22:29, 6 грудня

Перша група "Шахедів" з Чорного моря наближається до Одещини, в районі Затоки.

22:11, 6 грудня

ПС про рух дронів-камікадзе

  • "Шахеди" на сході Кіровоградщини продовжують рух на північ.
  • Нова група "Шахедів" з Херсонщини на Миколаївщину.
  • Група "Шахедів" над акваторією Чорного моря курсом на Одещину.
21:54, 6 грудня

"Шахеди" з Херсонщини полетіли на Дніпропетровщину, а відтак на Кіровоградщину.

21:54, 6 грудня

У Кривому Розі пролунали вибухи – попередньо, робота ППО.