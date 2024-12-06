Майже щоночі ворог запускає "Шахеди", а останнім часом дрони літають і вдень. Так було і 6 грудня, на День ЗСУ та на Миколая. Наприклад, удень безпілотники заходили на Сумщину. 24 Канал розкаже, де зараз тривога через атаку БпЛА.