На Миколая Росія обстріляла Кривий Ріг і Запоріжжя. В обох містах більшає поранених, є загиблі. Діти також у лікарнях із травмами. Ворог декларує бажання миру та називає українців своїми братами – а насправді вбиває нас.
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Де тривога увечері 6 грудня та вночі 7 грудня
ПС інформує про рух "Шахедів"
- "Шахеди" на півночі Полтавщини курсом на північний схід.
- Група "Шахедів" на межі Миколаївщини та Кіровоградщини тримає курс на північ.
- Група "Шахедів" на півночі Одещини рухається уздовж кордону з Молдовою на північний захід.
- "Шахеди" на півдні Миколаївщини рухаються уздовж Тилігульського лиману на північний захід.
Група "Шахедів" з півдня наближається до Очакова – ПС.
Де летять дрони
- "Шахеди" на півдні Полтавщини курсом на Миргород.
- Група "Шахедів" у центрі Миколаївщини курс на захід.
- Група "Шахедів" на Одещині, південніше Білгород-Дністровського курсом на північний захід.
- Нова група "Шахедів" з Чорного моря наближається до Одещини, в районі Затоки!
Де зараз тривога
Перша група "Шахедів" з Чорного моря наближається до Одещини, в районі Затоки.
ПС про рух дронів-камікадзе
- "Шахеди" на сході Кіровоградщини продовжують рух на північ.
- Нова група "Шахедів" з Херсонщини на Миколаївщину.
- Група "Шахедів" над акваторією Чорного моря курсом на Одещину.
"Шахеди" з Херсонщини полетіли на Дніпропетровщину, а відтак на Кіровоградщину.
У Кривому Розі пролунали вибухи – попередньо, робота ППО.