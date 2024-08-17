Об этом пишут мониторинговые телеграм-каналы. Сейчас угроза атаки "Шахедов" сохраняется на Севере и Востоке Украины.
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В Черкасской области прогремели взрывы
Мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что в Черкасской области прогремели взрывы. Вероятно, в регионе работают системы ПВО.
Ранее Воздушные силы сообщали, что фиксируют беспилотники на границе Киевской и Черкасской областей. "Шахеды" летели в юго-западном направлении.
Сейчас над Украиной фиксируют несколько групп дронов-камикадзе:
- БПЛА в южной части Черниговской области, курс западный.
- БПЛА на границе Киевской и Черкасской областей, курс юго-западный.
- БПЛА в западной части Донецкой области, курс северный.