Про це пишуть моніторингові телеграм-канали. Наразі загроза атаки "Шахедів" зберігається на Півночі та Сході України.

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На Черкащині пролунали вибухи

Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що у Черкаській області пролунали вибухи. Ймовірно, в регіоні працюють системи ППО.

Раніше Повітряні сили повідомляли, що фіксують безпілотники на межі Київської та Черкаської областей. "Шахеди" летіли у південно-західному напрямку.

Наразі над Україною фіксують кілька груп дронів-камікадзе: