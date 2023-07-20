Оккупанты беспощадно атаковали дронами-камикадзе типа "Шахид" Семеновку. В результате атаки есть попадания в жилые дома.

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Россияне также обстреляли Черниговщину из артиллерии

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что количество пострадавших уточняется. Продолжается отселение жителей.

Кроме того, в Новгород-Северской общине зафиксировано 14 приходов из артиллерии, 36 – РСЗО, 7 – минометов. Еще 3 неуправляемые авиационные ракеты, вероятно, были запущены с вертолета.



Вырва на Черниговщине после обстрелов России / Фото Черниговская ОВА



Оккупанты ночью атаковали Черниговщину / Фото Черниговская ОВА

Отметим, что в Воздушных Силах сообщили, что этой ночью оккупанты выпустили по Украине 19 "Шахедов". Враг атаковал с двух направлений – южного (Чауда, Крым) и северо-восточного (Курск).

Обратите внимание. Кроме Черниговщины, россияне атаковали "Шахедами" и Сумы. Один из беспилотников был сбит, а второй подбит силами ПВО. Третий дрон попал в здание внешкольного оздоровительного заведения. В результате попадания повреждено помещение заведения.

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