Окупанти нещадно атакували дронами-камікадзе типу "Шахід" Семенівку. Унаслідок атаки є влучання в житлові будинки.

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Росіяни також обстріляли Чернігівщину з артилерії

Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що кількість потерпілих уточнюється. Триває відселення мешканців.

Крім того, у Новгород-Сіверській громаді зафіксовано 14 приходів з артилерії, 36 – РСЗВ, 7 – мінометів. Ще 3 некеровані авіаційні ракети, ймовірно, були запущені з вертольота.



Вирва на Чернігівщині після обстрілів Росії / Фото Чернігівська ОВА



Окупанти вночі атакували Чернігівщину / Фото Чернігівська ОВА

Зазначимо, що в Повітряних Силах повідомили, що цієї ночі окупанти випустили по Україні 19 "Шахедів". Ворог атакував з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).

Зверніть увагу. Крім Чернігівщини, росіяни атакували "Шахедами" й Суми. Один із безпілотників був збитий, а другий підбитий силами ППО. Третій дрон влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Внаслідок влучання пошкоджено приміщення закладу.

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