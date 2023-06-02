В эфире телемарафона секретарь СНБО отметил, что в "Шахедах" обнаруживают детали, которые не изготовлены ни в Иране, ни в России, передает 24 Канал. Соответственно, возникают вопросы к западным государствам, среди которых – наши партнеры.
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Почему в "Шахедах" западные запчасти
Прежде всего Данилов заметил, что необходимо разобраться. Следует понять, как в России, которая находится под санкциями, появляются западные запчасти. В частности тех государств, которые считаются дружественными к Украине.
Мы понимаем, из чего состоят те или иные компоненты тех же самых "Шахедов". Мы имеем в наличии почти целый "Шахед". Так уж случилось, что приземлили неоднократно наши военные ту мерзость железную, которая несет смерть нашим гражданам,
– отметил он.
Собственно, разбор этих иранских "мопедов" показал, что внутри них есть элементы, которые не производятся ни в Иране, ни в России. И с этим вопросом наше государство будет тщательно разбираться и обращаться в соответствующие институты.
В то же время он объяснил, что "Шахеды" могут быть нашпигованы старыми запчастями. Секретарь СНБО отметил, что Россия готовилась к войне заранее. Поэтому страна-агрессор закупала запчасти, произведенные в 2019, 2020 и 2021 году. Как бы там ни было, но уже на тот момент на Кремль наложили ряд санкций, которые должны были сделать это невозможным.
Заметим, что в ночь на 2 июня россияне нанесли комбинированный удар. Они атаковали дронами и ракетами.
Сколько воздушных целей удалось сбить
- По имеющимся в Воздушных силах ВСУ данным, сначала россияне били дронами-камикадзе "Шахед" около 23:00. Беспилотники заходили из южного направления. Они летели, огибая рельеф местности и русло Днепра.
- А уже около 03:00 оккупанты ударили еще и крылатыми ракетами Х-101/Х-555. Их выпустили из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Каспия.
- Силы и средства ПВО уничтожили все 15 крылатых ракет, а также 21 беспилотник.