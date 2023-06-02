В эфире телемарафона секретарь СНБО отметил, что в "Шахедах" обнаруживают детали, которые не изготовлены ни в Иране, ни в России, передает 24 Канал. Соответственно, возникают вопросы к западным государствам, среди которых – наши партнеры.

Читайте также Массированная атака ракетами и дронами: в Киевской области есть пострадавшие, среди них – ребенок

Почему в "Шахедах" западные запчасти

Прежде всего Данилов заметил, что необходимо разобраться. Следует понять, как в России, которая находится под санкциями, появляются западные запчасти. В частности тех государств, которые считаются дружественными к Украине.

Мы понимаем, из чего состоят те или иные компоненты тех же самых "Шахедов". Мы имеем в наличии почти целый "Шахед". Так уж случилось, что приземлили неоднократно наши военные ту мерзость железную, которая несет смерть нашим гражданам,

– отметил он.

Собственно, разбор этих иранских "мопедов" показал, что внутри них есть элементы, которые не производятся ни в Иране, ни в России. И с этим вопросом наше государство будет тщательно разбираться и обращаться в соответствующие институты.

В то же время он объяснил, что "Шахеды" могут быть нашпигованы старыми запчастями. Секретарь СНБО отметил, что Россия готовилась к войне заранее. Поэтому страна-агрессор закупала запчасти, произведенные в 2019, 2020 и 2021 году. Как бы там ни было, но уже на тот момент на Кремль наложили ряд санкций, которые должны были сделать это невозможным.

Заметим, что в ночь на 2 июня россияне нанесли комбинированный удар. Они атаковали дронами и ракетами.

Сколько воздушных целей удалось сбить