Какова ситуация на всем участке фронта, что происходит в дипломатии и какие важные решения принимают в тылу – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Враг ударил по Одесской области, дроны ГУР поразили завод в Тамбове: хронология 862 дня войны

03:17, 5 июля Дроны атаковали российский Приморско-Ахтарск Беспилотники атаковали Приморско-Ахтарск Краснодарского края. Вражеские телеграм-каналы написали о повреждении жилого дома. Россияне не ранены. Губернатор региона традиционно рассказал только о якобы работе ПВО. Однако в одном из телеграм-каналов отметили, что дроны могли попасть по территории военного аэродрома (казармы и склады). Там по меньшей мере 2 прилета беспилотников.