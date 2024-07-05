Какова ситуация на всем участке фронта, что происходит в дипломатии и какие важные решения принимают в тылу – читайте в тексте 24 Канала.

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03:17, 5 июля

Дроны атаковали российский Приморско-Ахтарск

Беспилотники атаковали Приморско-Ахтарск Краснодарского края. Вражеские телеграм-каналы написали о повреждении жилого дома. Россияне не ранены.

Губернатор региона традиционно рассказал только о якобы работе ПВО.

Однако в одном из телеграм-каналов отметили, что дроны могли попасть по территории военного аэродрома (казармы и склады). Там по меньшей мере 2 прилета беспилотников.

00:55, 5 июля

"Шахеды" атаковали Украину

Россия запустила "Шахеды" по территории Украины. В Киевской области, на подступах к столице работала ПВО.