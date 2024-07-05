Яка ситуація на всій ділянці фронту, що відбувається у дипломатії та які важливі рішення ухвалюють у тилу – читайте у тексті 24 Каналу.

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03:17, 5 липня Дрони атакували російський Приморсько-Ахтарськ Безпілотники атакували Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю. Ворожі телеграм-канали написали про пошкодження житлового будинку. Росіяни не поранились. Губернатор регіону традиційно розповів тільки про нібито роботу ППО. Проте в одному з телеграм-каналів зазначили, що дрони могли поцілити по території військового аеродрому (казарми та склади). Там щонайменше 2 прильоти безпілотників.