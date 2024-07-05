Яка ситуація на всій ділянці фронту, що відбувається у дипломатії та які важливі рішення ухвалюють у тилу – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також Ворог вдарив по Одещині, дрони ГУР уразили завод у Тамбові: хронологія 862 дня війни
Дрони атакували російський Приморсько-Ахтарськ
Безпілотники атакували Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю. Ворожі телеграм-канали написали про пошкодження житлового будинку. Росіяни не поранились.
Губернатор регіону традиційно розповів тільки про нібито роботу ППО.
Проте в одному з телеграм-каналів зазначили, що дрони могли поцілити по території військового аеродрому (казарми та склади). Там щонайменше 2 прильоти безпілотників.
"Шахеди" атакували Україну
Росія запустила "Шахеди" по території України. У Київській області, на підступах до столиці працювала ППО.