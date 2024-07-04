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Дрони атакували Росію
Безпілотники атакували Каліновський та Трубчевський райони Брянської області. Ворожа влада заявила, що поранених немає.
У Тамбовській області вороги запевнили, що збили два БпЛА.
У Київській області вдруге за ніч вибухи
У Київській ОВА заявили, що Росія запустила свої дрони з території Курської області Росії, а до Києва безпілотники наближалися хвилями та з різних напрямків.
Завдяки нашим силам ППО, жоден дрон до Києва не долетів – всі знищили на підступах до столиці.
Росія запустила дрони типу "Шахед"
Росія запустила по Україні безпілотники типу "Шахед".
У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що в області, на підступах до Києва працює ППО.
Що сказав Зеленський про саміт НАТО
Володимир Зеленський заявив, що Україна на саміті Альянсу у Вашингтоні хоче бачити щось схоже на запрошення до НАТО на майбутньому.
Ми хотіли б побачити щось схоже на запрошення. Це було б знаком того, що ніхто не боїться Путіна і всі впевнені в лідерстві Сполучених Штатів,
– наголосив він.
США нададуть Україні перехоплювачі до Patriot і NASAMS
США закуплять велику кількість перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot та NASAMS на суму 2,2 мільярда доларів.
Кошти надійдуть з фондів Ініціативи з надання допомоги в галузі безпеки України (USAI).
В США стався вибух на підприємстві, де виробляють "Джавеліни"
У США на заводі General Dynamics Ordnance and Tactical Systems у Камдені, штат Арканзас, де виробляють "Джавеліни", стався вибух.
Там двоє людей поранені, а ще одна зникла безвісти.