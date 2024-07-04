05:20, 4 липня

У Київській ОВА заявили, що Росія запустила свої дрони з території Курської області Росії, а до Києва безпілотники наближалися хвилями та з різних напрямків.

Завдяки нашим силам ППО, жоден дрон до Києва не долетів – всі знищили на підступах до столиці.