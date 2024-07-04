Какая ситуация в Украине на фронте, в тылу, в дипломатии – читайте на сайте 24 Канала.

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06:27, 4 июля

Дроны атаковали Россию

Беспилотники атаковали Калиновский и Трубчевский районы Брянской области. Вражеские власти заявили, что раненых нет.

В Тамбовской области враги заверили, что сбили два БПЛА.

05:20, 4 июля

В Киевской области второй раз за ночь взрывы

В Киевской ОВА заявили, что Россия запустила свои дроны с территории Курской области России, а к Киеву беспилотники приближались волнами и с разных направлений.

Благодаря нашим силам ПВО, ни один дрон до Киева не долетел – все уничтожили на подступах к столице.

04:24, 4 июля

Россия запустила дроны типа "Шахед"

Россия запустила по Украине беспилотники типа "Шахед".

В Киевской городской военной администрации рассказали, что в области, на подступах к Киеву работает ПВО.

02:42, 4 июля

Что сказал Зеленский о саммите НАТО

Владимир Зеленский заявил, что Украина на саммите Альянса в Вашингтоне хочет видеть что-то похожее на приглашение в НАТО на будущем.

Мы хотели бы увидеть что-то похожее на приглашение. Это было бы знаком того, что никто не боится Путина и все уверены в лидерстве Соединенных Штатов,
– подчеркнул он.

00:49, 4 июля

США предоставят Украине перехватчики к Patriot и NASAMS

США закупят большое количество перехватчиков к системам противовоздушной обороны Patriot и NASAMS на сумму 2,2 миллиарда долларов.

Средства поступят из фондов Инициативы по оказанию помощи в области безопасности Украины (USAI).

00:12, 4 июля

В США произошел взрыв на предприятии, где производят "Джавелины"

В США на заводе General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в Камдене, штат Арканзас, где производят "Джавелины", произошел взрыв.

Там два человека ранены, а еще один пропал без вести.