Какая ситуация в Украине на фронте, в тылу, в дипломатии – читайте на сайте 24 Канала.
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Дроны атаковали Россию
Беспилотники атаковали Калиновский и Трубчевский районы Брянской области. Вражеские власти заявили, что раненых нет.
В Тамбовской области враги заверили, что сбили два БПЛА.
В Киевской области второй раз за ночь взрывы
В Киевской ОВА заявили, что Россия запустила свои дроны с территории Курской области России, а к Киеву беспилотники приближались волнами и с разных направлений.
Благодаря нашим силам ПВО, ни один дрон до Киева не долетел – все уничтожили на подступах к столице.
Россия запустила дроны типа "Шахед"
Россия запустила по Украине беспилотники типа "Шахед".
В Киевской городской военной администрации рассказали, что в области, на подступах к Киеву работает ПВО.
Что сказал Зеленский о саммите НАТО
Владимир Зеленский заявил, что Украина на саммите Альянса в Вашингтоне хочет видеть что-то похожее на приглашение в НАТО на будущем.
Мы хотели бы увидеть что-то похожее на приглашение. Это было бы знаком того, что никто не боится Путина и все уверены в лидерстве Соединенных Штатов,
– подчеркнул он.
США предоставят Украине перехватчики к Patriot и NASAMS
США закупят большое количество перехватчиков к системам противовоздушной обороны Patriot и NASAMS на сумму 2,2 миллиарда долларов.
Средства поступят из фондов Инициативы по оказанию помощи в области безопасности Украины (USAI).
В США произошел взрыв на предприятии, где производят "Джавелины"
В США на заводе General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в Камдене, штат Арканзас, где производят "Джавелины", произошел взрыв.
Там два человека ранены, а еще один пропал без вести.