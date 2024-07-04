05:20, 4 июля

В Киевской ОВА заявили, что Россия запустила свои дроны с территории Курской области России, а к Киеву беспилотники приближались волнами и с разных направлений.

Благодаря нашим силам ПВО, ни один дрон до Киева не долетел – все уничтожили на подступах к столице.