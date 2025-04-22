Какова ситуация на поле боя, в тылу и дипломатической сфере, что известно о последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях российских захватчиков – сообщает 24 Канал.
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Утром в Черном море фиксируют один российский носитель "Калибров" общим залпом до 6 ракет
В ВМС ВСУ добавили, что в Азовском море корабли противника отсутствуют.
В течение прошлого дня россияне совершили 189 обстрелов приграничья Сумской области, в результате которых зафиксировали 410 взрывов, в одной из общин погиб человек.
Вечером 21 апреля российская армия попала FPV-дроном по 24-летнему мужчине в селе Ивашки Богодуховского района на Харьковщине. Также из артиллерии ударила по Купянску, там пострадала 58-летняя женщина.
Враг нанес массированный удар дронами по Одессе
Ночью противник массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. В городе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства, загорелись пожары.
По предварительной информации, в результате российского массированного удара по Одессе, пострадали три человека.
Мэр города Труханов отметил, что россияне попали по жилой застройке в густонаселенном районе Одессы. На месте пожар, работают оперативные и коммунальные службы.
Многие квартиры повреждены. Жители оправляются от шока,
– написал городской голова.