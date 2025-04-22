06:09, 22 квітня

Уночі противник масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби, зайнялися пожежі.

За попередньою інформацією, внаслідок російського масованого удару по Одесі, постраждало три людини.

Мер міста Труханов зазначив, що росіяни поцілили по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси. На місці пожежа, працюють оперативні та комунальні служби.

Багато квартир пошкоджено. Мешканці оговтуються від шоку,

– написав міський голова.