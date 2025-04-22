Впрочем, все в значительной степени будет зависеть от позиции и давления западных партнеров Украины – прежде всего Соединенных Штатов Америки. Деталями с 24 Каналом поделился руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

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Когда Россия может объявить о завершении "СВО"

Валерий Клочок считает, что в России рассматривается вариант завершения так называемой "специальной военной операции", вероятно, до 9 мая – 80-й годовщине завершения Второй мировой войны.

Путин хочет собрать на этот день большое количество иностранных лидеров, особенно европейских. Уже двое из них подтвердили свое участие в мероприятии – это премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич.

Путин стремится показать, что вокруг него объединяются мировые лидеры, что он имеет поддержку, особенно в такой "сакральный" для России день, как 9 мая,

– отметил Клочок.

Кремль хочет продемонстрировать определенные "успехи". Но с самого начала объявления так называемой "СВО" Путин не озвучивал конкретных целей. Возможно, они были в его голове, но публично он не говорил об этом.

Поэтому он оставляет возможность для сценарности. В частности, рассматривает сценарий завершения "СВО",

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Все зависит от силы давления на Москву со стороны западных партнеров, прежде всего США. Несмотря на популярный в обществе нарратив, что Америка якобы "не давит" на Россию, это не совсем так. По мнению Клочко, решение Кремля о 30-часовом "пасхальном перемирии" – это проявление страха Путина и в целом коллектива перед Дональдом Трампом.

В Кремле есть много людей, касающихся принятия решений, но под давлением США и Европы. Поскольку европейские страны отказались присоединиться к переговорным процессам по требованию России. Еще полтора месяца назад из Кремля звучали заявления вроде: "Мы с Европой вообще ни о чем не будем говорить, разговоры будут только с Трампом". Сейчас же риторика изменилась.

Обратите внимание! Политолог Игорь Чаленко также предполагает, что Путин может остановить "СВО" 9 мая, однако это не будет означать завершения общей войны. По его мнению, она будет продолжаться под другим названием.

Все это вписывается в вероятный сценарий, по которому Россия может объявить о завершении "СВО", объясняя это экономическими трудностями, усилением международного давления и необходимостью возобновления сотрудничества с Европой.

Сама Европа также заинтересована в этом – например, в восстановлении поставок газа, отмене санкций, возвращении к торговле и тому подобное. Южная Корея уже активно торгует с Россией, туда заходят компании.