Путин использовал "пасхальное перемирие" не только для пропаганды, но и для подготовки к новой волне боевых действий. Как отметил политолог Игорь Чаленко в комментарии для 24 Канала, картинка "победы" для Кремля может включать оттеснение ВСУ с некоторых территорий.

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Как для Путина будет выглядеть "победа"

Чем ближе к 9 мая, тем больше Путин ищет, чем бы похвастаться перед россиянами. Политолог считает, что одним из вариантов может стать объявление о завершении так называемой "специальной военной операции".

Но важно понимать: это не означает завершение войны. Она, как известно, продолжается еще с 2014 года. Речь идет лишь об "официальном" завершении этапа "СВО", который длится с февраля 2022 года.

Как Путин хочет показать эту "победу"? План минимум – выбивания украинских войск из Курской и Белгородской областей,

– объяснил Игорь Чаленко.

Вероятно, "пасхальное перемирие" Кремль использовал не только как инструмент пропаганды, а и как способ дать российской армии подготовиться к активным боевым действиям к символической дате – 9 мая.

Чаленко предположил, что такое заявление – о завершении "СВО" – действительно готовится. Оно может стать стартом для нового этапа войны, в частности – под видом "контртеррористической операции" – Кремль давно уже "считает" оккупированные территории частью России. То есть война будет продолжаться, но под другим "флагом".

Вся эта история – прежде всего идеологическая. Ее цель – дать Путину "победу", на которой можно строить новую волну кремлевской пропаганды,

– подчеркнул политолог.

Хотя экономика давит на Кремль и есть основания для завершения войны, в окружении Путина до сих пор остается мощная группа влияния, которая убеждена в необходимости продолжать боевые действия, достигать новых "военных результатов" и держать войну активной как минимум до конца 2025 года.

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Пока нет силы, которая бы склонила Путина к реальному завершению войны. Но он прекрасно понимает, что ситуация требует выхода – бесконечная война истощает даже Россию. Если сейчас Москва упустит шанс наладить хоть какие-то отношения с США, это станет катастрофой для российской дипломатии. Именно поэтому некоторые шаги Кремля выглядят, мягко говоря, нелогично.