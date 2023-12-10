По областям Украины ширится тревога. В Воздушных силах сообщили об угрозе ударных беспилотников.
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Куда направляются вражеские дроны
Страна-агрессорка не отказывается от террористического способа ведения войны и снова атакует украинские города.
Враг запускал ракету в направлении Полтавщины
10 декабря в 18:55 россияне запустили управляемую авиационную ракету с северо-восточного направления. Воздушная тревога звучала для Черниговщины, Сумщины, Полтавщины и Харьковщины.
Впоследствии стало известно, что ракета, вероятно X-59, направлялась через Харьковщину на Полтавщину. Воздушные силы предупредили об особой опасности для Полтавы и Миргорода
Позже Воздушные силы рассказали, что ракету удалось ликвидировать.