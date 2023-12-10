По областям Украины ширится тревога. В Воздушных силах сообщили об угрозе ударных беспилотников.

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Куда направляются вражеские дроны

Страна-агрессорка не отказывается от террористического способа ведения войны и снова атакует украинские города.

20:55 Воздушные силы: "Очаков – вражеские БПЛА приближаются с Черного моря".

20:52 В Одесской области работает ПВО, сообщили в Силах обороны юга Украины.

20:49 Ударные БПЛА в Кировоградской области двигаются в северо-западном направлении.

20:39 Воздушные силы уточнили направление движения "Шахедов", которые выпустили с акватории Черного моря, – это Черноморск, Южное, Коблево Одесской области.

20:36 В Кировоградской ОВА сообщили о воздушной тревоге.

20:32 Под угрозой ударов беспилотников оказалась Кировоградщина. В Воздушных силах уточнили, что "Шахеды" находятся в Николаевской области и двигаются в направлении Кировоградской области.

20:20 Местные власти Одесской области призвали жителей Белгород-Днестровского и Одесского районов находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

20:19 Воздушные силы сообщили о движение новой групы ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины".

20:18 в Одесской области возникла угроза ударов "Шахедами".

19:58 Воздушные силы предупредили о движении БПЛА типа "Shahed" из Херсонской области в направлении Николаевской области.

19:57 в Николаевской области раздалась воздушная тревога.

19:57 в Херсонской области находятся вражеские дроны. Там объявили воздушную тревогу.

Враг запускал ракету в направлении Полтавщины

10 декабря в 18:55 россияне запустили управляемую авиационную ракету с северо-восточного направления. Воздушная тревога звучала для Черниговщины, Сумщины, Полтавщины и Харьковщины.

Впоследствии стало известно, что ракета, вероятно X-59, направлялась через Харьковщину на Полтавщину. Воздушные силы предупредили об особой опасности для Полтавы и Миргорода

Позже Воздушные силы рассказали, что ракету удалось ликвидировать.