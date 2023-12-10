Областями України шириться тривога. У Повітряних силах повідомили про загрозу ударних безпілотників.
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Куди прямують ворожі дрони
Країна-агресорка не відмовляється від терористичного способу ведення війни і знову атакує українські міста.
Ворог запускав ракету у напрямку Полтавщини
10 грудня о 18:55 росіяни запустили керовану авіаційну ракету із північно-східного напрямку. Повітряна тривога залунала для Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини та Харківщини.
Згодом стало відомо, що ракета, ймовірно X-59, прямувала через Харківщину на Полтавщину. Повітряні сили попередили про особливу небезпеку для Полтави і Миргорода
Пізніше Повітряні сили розповіли, що ракету вдалося ліквідувати.