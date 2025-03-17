Россия атаковала "Шахедами" Харьковщину: в результате попадания беспилотника вспыхнул пожар

В ночь на 17 марта россияне атаковали Харьковскую область ударными беспилотниками. Один из "Шахедов" попал в гражданское предприятие.

Вследствие этого там загорелся пожар. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

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Какие последствия атаки на Харьковщину

По данным Синегубова, из-за попадания ударного дрона около 03:20 ночью 17 марта в селе Каменная Яруга Чугуевского района, что на Харьковщине, вспыхнул пожар. Огонь охватил здание на площади 1000 квадратных метров.

Отметим, что этой ночью Россия в очередной раз атаковала Украину дронами. В общем враг запустил 174 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников имитаторов различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 90 беспилотников в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

Еще 70 беспилотников-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.