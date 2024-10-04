Вражеские дроны начали свое движение около одиннадцати вечера 4 октября. До этого оккупанты обстреляли крылатыми ракетами Николаев, а УАБами – Запорожье.

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Где сейчас летят "Шахеды"

23:52, 4 октября

Группа ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевщины.

23:48, 4 октября

Дрон на Миргород.

23:39, 4 октября

Ударный дрон на Сумы.

23:37, 4 октября

Скоростная цель через Сумщину на Полтавщину – ВС.

23:18, 4 октября

Где сейчас тревога

23:09, 4 октября

Херсонская, Николаевская области – угроза ударных БпЛА.

23:01, 4 октября

Ударный БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.

22:47, 4 октября

Сумщина – угроза ударных БпЛА.