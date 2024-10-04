Вражеские дроны начали свое движение около одиннадцати вечера 4 октября. До этого оккупанты обстреляли крылатыми ракетами Николаев, а УАБами – Запорожье.
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Где сейчас летят "Шахеды"
23:52, 4 октября
Группа ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевщины.
23:48, 4 октября
Дрон на Миргород.
23:39, 4 октября
Ударный дрон на Сумы.
23:37, 4 октября
Скоростная цель через Сумщину на Полтавщину – ВС.
23:18, 4 октября
Где сейчас тревога
23:09, 4 октября
Херсонская, Николаевская области – угроза ударных БпЛА.
23:01, 4 октября
Ударный БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.
22:47, 4 октября
Сумщина – угроза ударных БпЛА.