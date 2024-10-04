Ворожі дрони почали свій рух близько одинадцятої вечора 4 жовтня. До того окупанти обстріляли крилатими ракетами Миколаїв, а КАБами – Запоріжжя.
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Де зараз летять "Шахеди"
23:52, 4 жовтня
Група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини.
23:48, 4 жовтня
Дрон на Миргород.
23:39, 4 жовтня
Ударний дрон на Суми.
23:37, 4 жовтня
Швидкісна ціль через Сумщину на Полтавщину – ПС.
23:18, 4 жовтня
Де зараз тривога
23:09, 4 жовтня
Херсонська, Миколаївська області – загроза ударних БпЛА.
23:01, 4 жовтня
Ударний БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.
22:47, 4 жовтня
Сумщина – загроза ударних БпЛА.