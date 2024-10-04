Ворожі дрони почали свій рух близько одинадцятої вечора 4 жовтня. До того окупанти обстріляли крилатими ракетами Миколаїв, а КАБами – Запоріжжя.

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Де зараз летять "Шахеди"

23:52, 4 жовтня

Група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини.

23:48, 4 жовтня

Дрон на Миргород.

23:39, 4 жовтня

Ударний дрон на Суми.

23:37, 4 жовтня

Швидкісна ціль через Сумщину на Полтавщину – ПС.

23:18, 4 жовтня

Де зараз тривога

23:09, 4 жовтня

Херсонська, Миколаївська області – загроза ударних БпЛА.

23:01, 4 жовтня

Ударний БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.

22:47, 4 жовтня

Сумщина – загроза ударних БпЛА.