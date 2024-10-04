Що відомо про вибухи в Миколаєві зараз

Вибухи у Миколаєві. Подробиці згодом,

– написав міський голова Олександр Сєнкевич о 22:26.

Повітряні сили попереджали, що на місто летять ракети. Моніторингові канали припустили, що окупанти використали дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, адже над Кримом літали Су-57. Та в ПС не деталізували тип ракет.

У низці областей тривога

О десятій вечора Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Власне, тривога почала ширитися Півднем України. Наприклад, Запоріжжя обстріляли КАБами, про вибухи написав Іван Федоров.

Окрім цього, ворог пускав ракети в бік Сумщини та Чернігівщини.

Де зараз тривога: дивіться інтерактивну карту

Важливо! Якщо у вашому регіоні пролунали сирени – не нехтуйте тривогою, пройдіть в укриття!