Близько 22:00 Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
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Де оголосили тривогу через загрозу авіаційних ударів
Центр та Північ ворог атакує КАБами, а по Півдню запускає крилаті ракети.
Іван Федоров повідомив про повторні вибухи на Запоріжжі.
Повітряні сили попередили про ракету, яка прямує на Миколаїв.
Майже одразу у місті пролунало кілька вибухів поспіль.
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про вибухи у Запорізькій області.
Повторний пуск КАБ на Запоріжжі.
Окупанти запустили КАБ на Запоріжжі.