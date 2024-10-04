Близько 22:00 Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

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22:43, 4 жовтня

Де оголосили тривогу через загрозу авіаційних ударів

Центр та Північ ворог атакує КАБами, а по Півдню запускає крилаті ракети.

22:36, 4 жовтня

Іван Федоров повідомив про повторні вибухи на Запоріжжі.

22:27, 4 жовтня

Повітряні сили попередили про ракету, яка прямує на Миколаїв.

Майже одразу у місті пролунало кілька вибухів поспіль.

22:26, 4 жовтня

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про вибухи у Запорізькій області.

22:16, 4 жовтня

Повторний пуск КАБ на Запоріжжі.

22:04, 4 жовтня

Окупанти запустили КАБ на Запоріжжі.