Силы обороны Юга сообщили, что этой ночью защитники неба сбили 5 дронов-камикадзе "Shahed-131/136". ПВО отработала в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях, передает 24 Канал.

Кстати говоря Уничтожены 9 из 15: в Воздушных силах объяснили, что влияет на эффективность уничтожения дронов

Повреждены админздания и технические помещения спортивного учреждения

Так, два ударных дрона наши воины уничтожили в Одесской области. Еще по одному – в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской.

На Одесщине в результате вражеской агрессии повреждения получили административные здания и технические помещения спортивного учреждения. Люди не пострадали,

– рассказали в Силах обороны Юга.

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Сколько "Шахедов" сбили этой ночью