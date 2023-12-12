Сили оборони Півдня повідомили, що цієї ночі захисники неба збили 5 дронів-камікадзе "Shahed-131/136". ППО відпрацювала на Одещині, Миколаївщині, Дніпропетровщині та Кіровоградщині, передає 24 Канал.
До речі Знищено 9 з 15: у Повітряних силах пояснили, що впливає на ефективність знищення дронів
Пошкоджені адмінбудівлі й технічні приміщення спортивної установи
Так, два ударних дрони наші воїни знищили в Одеській області. Ще по одному – в Миколаївській, Дніпропетровській та Кіровоградській.
На Одещині внаслідок ворожої агресії пошкоджень зазнали адміністративні будівлі та технічні приміщення спортивної установи. Люди не постраждали,
– розповіли в Силах оборони Півдня.
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Скільки "Шахедів" збили цієї ночі
- У Повітряних силах повідомили, що в ніч на 12 грудня російські військові знову атакували "Шахедами" з окупованого Криму. Зокрема, з району Балаклави.
- Було зафіксовано пуски 15 ударних БпЛА.
- Підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони знищили 9 "Шахедів" у різних областях України.