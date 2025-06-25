Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Какие последствия атаки "Шахедами" на Одесскую область 25 июня

Под ударом российских дронов была Вилковская община. Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры.

В результате вражеской атаки разрушены помещения частного предприятия. Уничтожены сельскохозяйственное оборудование и техника. К счастью, обошлось без пострадавших.

Продолжается ликвидация последствий атаки. Правоохранители уже документируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.

К слову, Россия запустила по Украине 71 "Шахед" и беспилотники-имитаторы различных типов. ПВО обезвредила 52 БПЛА на востоке, юге и севере.