Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Дивіться також Росіяни вдарили по Харкову "Геранями": є влучання у цивільне підприємство

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Які наслідки атаки "Шахедами" на Одещину 25 червня

Під ударом російських дронів була Вилківська громада. Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури.

Внаслідок ворожої атаки зруйновані приміщення приватного підприємства. Знищені сільськогосподарське обладнання й техніка. На щастя, минулося без постраждалих.

Триває ліквідація наслідків атаки. Правоохоронці вже документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.

До слова, Росія запустила по Україні 71 "Шахед" і безпілотники-імітатори різних типів. ППО знешкодила 52 БпЛА на сході, півдні й півночі.