Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Атака "Шахедами" 25.06.2025: скільки дронів збили сьогодні

З 22:00 24 червня агресор атакував Україну 71 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Росіяни запускали дрони з 5 напрямків, – Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також мис Чауда в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 52 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 32 — збито вогневими засобами ураження, 20 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 6 локаціях на Одещині, Сумщині та Харківщині.