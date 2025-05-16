Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Черкасской ОВА.

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Атака на Черкасскую область

Игорь Табурец, начальник Черкасской ОВА, отметил, что по вражеским целям работали силы и средства ПВО, мобильные огневые группы.

Согласно предварительным данным, в целом в пределах области уничтожено 32 российские БпЛА.

Указывается, что обошлось без травмированных. Глава ОВА сообщил, что обращений от населения о повреждении имущества пока тоже нет.

По состоянию на 7:57 обследование территории продолжается.

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Напомним, что в Киеве утром раздавались взрывы. В КГВА указали, что в Святошинском районе в результате ночной атаки зафиксировали падение обломков на территории котельной. Кроме этого, также повреждены окна и автомобили в жилом квартале. Информацию о пострадавших уточняют.