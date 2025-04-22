Так агрессор в ночь на 22 апреля атаковал Никопольщину дронами-камикадзе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

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Атака БпЛА на Днепропетровскую область

От ударов российскими беспилотниками больше всего пострадали Никополь и Марганецкая громада.

По информации председателя ОВА, повреждения получили админздание, три частных дома и линия электропередач.

Также враг нанес удар БпЛА по Межевской громаде на Синельниковщине. Там от обломков загорелось авто. Было изуродовано одно частное жилье и хозяйственную постройку.

К счастью, во всех местах, где вражеские дроны нанесли разрушений, обошлось без раненых и погибших.

Этой ночью над Днепропетровской областью силы противовоздушной обороны уничтожили 2 российских беспилотника.

Последствия атаки дронов на Никопольскую общину / Фото Днепропетровская ОГА

Напомним, вечером 21 апреля враги нанесли массированный удар дронами по Одессе. В городе вспыхнули несколько пожаров, инфраструктура получила повреждения. Предварительно известно, что три человека получили травмы. Повреждены дома, учебное заведение и транспортные средства.