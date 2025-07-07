Всего в течение 10 минут по Харькову ударили 6 "Шахедов". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Терехова.

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Враг атаковал Харьков

Оккупанты не прекращают террор Харькова. Они в очередной раз атаковали город ударными БпЛА типа "Шахед".

6 "Шахедов" в течение буквально 10 минут, начиная с начала одиннадцатого. Били по жилым улицам, по машинам, по людям,

– сообщил Терехов.

Мэр города проинформировал о последствиях атаки.

В Холодногорском районе загорелась крыша здания. Рядом в результате атаки были повреждены дома, выбиты окна, фасады, сожжены авто. К сожалению, есть информация о пострадавшем.

Оккупанты также попали в дорогу возле жилых домов – горят машины, повреждены троллейбусные линии, столбы, светофоры. В другом месте удар был совсем рядом с двухэтажным домом. Более десятка авто разбито.

Еще один дом загорелся от удара "Шахеда".

Это наши реалии сегодня. Но Харьков выстоит после каждой атаки. Берегите себя и родных. Городские службы, спасатели и волонтеры работают на местах,

– подчеркнул мэр города.

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К слову, утром 7 июля ориентировочно с 5:20 до 5:45 российская армия тоже атаковала Харьков, применив ударные беспилотники, предварительно – типа "Герань-2".