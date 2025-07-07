Всього протягом 10 хвилин по Харкову вдарили 6 "Шахедів". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігоря Терехова.

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Ворог атакував Харків

Окупанти не припиняють терор Харкова. Вони вкотре атакували місто ударними БпЛА типу "Шахед".

6 "Шахедів" протягом буквально 10 хвилин, починаючи з початку одинадцятої. Били по житлових вулицях, по машинах, по людях,

– повідомив Терехов.

Мер міста поінформував про наслідки атаки.

У Холодногірському районі зайнявся дах будівлі. Поруч внаслідок атаки були пошкоджені будинки, вибиті вікна, фасади, спалені авто. На жаль, є інформація про постраждалого.

Окупанти також влучили у дорогу біля житлових будинків – палають машини, пошкоджено тролейбусні лінії, стовпи, світлофори. В іншому місці удар був зовсім поряд з двоповерховим будинком. Понад десяток авто розтрощено.

Ще один дім загорівся від удару "Шахеда".

Це наші реалії сьогодні. Але Харків вистоїть після кожної атаки. Бережіть себе та рідних. Міські служби, рятівники та волонтери працюють на місцях,

– наголосив мер міста.

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До слова, зранку 7 липня орієнтовно з 5:20 до 5:45 російська армія теж атакувала Харків, застосувавши ударні безпілотники, попередньо – типу "Герань-2".