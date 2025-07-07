Пошкоджені будинки, підприємство і не тільки: перші кадри після удару БпЛА по Запоріжжю

Зафіксовано пошкодження цивільних обʼєктів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Івана Федорова.
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Ворог вдарив "Шахедами" по Запоріжжю
Російські війська вдень 7 липня атакували Запоріжжя. Ворог для удару застосував ударні БпЛА. Федоров повідомляв, що зафіксовано руйнування. Також є поранені.
Невдовзі очільник ОВА показав перші кадри наслідків ворожої атаки на Запоріжжя.
Ворог вдарив по Запоріжжю: дивіться відео
Глава Запорізької ОВА згодом уточнив, що 6 ударів "Шахедами" агресор завдав по Запоріжжю.
Постраждали житлові будинки, будівля університету та підприємства обласного центру,
– ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, що водночас з ударами по Запоріжжю, ворог вдарив і по Харкову, там пролунала низка вибухів. В місті зафіксовано кілька влучань.
До слова, в ніч проти 7 липня ворог атакував Україну 4 зенітними керованими ракетами С-300/400 та 101 дроном.
Зафіксовано влучання ударних дронів ворога у 10 локаціях, а також падіння збитих – на 7 локаціях.