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Пошкоджені будинки, підприємство і не тільки: перші кадри після удару БпЛА по Запоріжжю

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Іван Федоров повідомив, що 6 ударів "Шахедами" ворог завдав по Запоріжжю.
  • Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, будівля університету та підприємства обласного центру.
Кадри після удару БпЛА по Запоріжжю - 24 Канал
Кадри після удару дронами по Запоріжжю / Колаж 24 Каналу (Скриншот з відео)

Російські війська в понеділок, 7 липня, вдарили по Запоріжжю. Окупанти атакували регіон ударними БпЛА типу "Шехед".

Зафіксовано пошкодження цивільних обʼєктів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Івана Федорова.

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Ворог вдарив "Шахедами" по Запоріжжю

Російські війська вдень 7 липня атакували Запоріжжя. Ворог для удару застосував ударні БпЛА. Федоров повідомляв, що зафіксовано руйнування. Також є поранені.

Невдовзі очільник ОВА показав перші кадри наслідків ворожої атаки на Запоріжжя.

Ворог вдарив по Запоріжжю: дивіться відео

Глава Запорізької ОВА згодом уточнив, що 6 ударів "Шахедами" агресор завдав по Запоріжжю.

Постраждали житлові будинки, будівля університету та підприємства обласного центру,
– ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що водночас з ударами по Запоріжжю, ворог вдарив і по Харкову, там пролунала низка вибухів. В місті зафіксовано кілька влучань.

До слова, в ніч проти 7 липня ворог атакував Україну 4 зенітними керованими ракетами С-300/400 та 101 дроном.

Зафіксовано влучання ударних дронів ворога у 10 локаціях, а також падіння збитих – на 7 локаціях.