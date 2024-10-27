Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко. Он также рассказал о последствиях атаки.

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Очередная циничная атака на Киев

Попко отметил, что практически каждую ночь Россия цинично атакует мирный Киев. Ночь на 27 октября не стала исключением, и враг в очередной раз запустил дроны-камикадзе по украинской столице.

Воздушная тревога из-за атаки "Шахедов" продолжалась почти 3,5 часа. В течение этого времени украинские защитники вели бой и отражали циничную российскую атаку.

Как сообщили в КГВА, силы и средства ПВО обнаружили в воздушном пространстве в направлении Киева примерно десяток беспилотников противника. Все дроны были обезврежены в окрестностях города. Тип и количество примененного врагом вооружения укажут в отчетах Воздушные Силы.

По данным оперативной сводки, в результате российской атаки дронов, в Киеве пострадавших или разрушений не зафиксировано.

Какие особенности атаки 27 октября

В КВМА отметили, что атака в ночь на 27 октября не отличалась от предыдущих. Враг использует уже известную и наработанную в течение нескольких месяцев тактику:

запускает дроны ночью,

использует не только "Шахеды", но и другие БПЛА типа "Герань", "Гербера" и другие,

мероприятия на город БПЛА врага с разных направлений и высот;

одиночные атаки дронов, а не многочисленными группами;

за одну атаку по Киеву враг стандартно применяет примерно десяток БпЛА.

Целями остаются гражданская инфраструктура, объекты ПВО, и прежде всего – постоянный, непрерывный террор гражданского населения, чтобы сломать нашу волю к сопротивлению. Но россияне никогда не достигнут своих целей! Несмотря на все трудности, Киев и вся Украина выстоит и мы непременно победим в этой несправедливой войне,

– подчеркнул Попко.

Ранее Россия цинично ударила "Шахедом" по многоэтажке в Киеве. В результате атаки вспыхнул пожар. К сожалению, погибла девочка 2009 года рождения.