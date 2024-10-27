Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Він також розповів про наслідки атаки.

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Чергова цинічна атака на Київ

Попко наголосив, що практично щоночі Росія цинічно атакує мирний Київ. Ніч проти 27 жовтня не стала винятком, і ворог вкотре запустив дрони-камікадзе по українській столиці.

Повітряна тривога через атаку "Шахедів" тривала майже 3,5 години. Протягом цього часу українські захисники вели бій і відбивали цинічну російську атаку.

Як повідомили у КМВА, сили та засоби ППО виявили в повітряному просторі в напрямку Києва приблизно десяток безпілотників противника. Всі дрони були знешкоджені на околицях міста. Тип та кількість застосованого ворогом озброєння вкажуть у звітах Повітряні Сили.

За даними оперативного зведення, внаслідок російської атаки дронів, в Києві потерпілих чи руйнувань не зафіксовано.

Які особливості атаки 27 жовтня

У КВМА наголосили, що атака у ніч проти 27 жовтня не відрізнялася від попередніх. Ворог використовує вже відому та напрацьовану протягом кількох місяців тактику:

запускає дрони уночі,

використовує не лише "Шахеди", а й інші БпЛА типу "Герань", "Гербера" та інші,

заходи на місто БпЛА ворога з різних напрямків та висот;

поодинокі атаки дронів, а не численними групами;

за одну атаку по Києву ворог стандартно застосовує приблизно десяток БпЛА.

Цілями залишають цивільна інфраструктура, об'єкти ППО, і найперше – постійний, безперервний терор цивільного населення, аби зламати нашу волю до спротиву. Але росіяни ніколи не досягнуть своїх цілей! Попри всі труднощі, Київ і вся Україна вистоїть і ми неодмінно переможемо в цій несправедливій війні,

– наголосив Попко.

Раніше Росія цинічно вдарила "Шахедом" по багатоповерхівці у Києві. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. На жаль, загинула дівчинка 2009 року народження.