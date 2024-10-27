Про це повідомила Сумська ОВА в телеграмі. До речі, оборонці неба збили 3 російські безпілотники, якими окупанти атакували область.

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Удар по енергетичній інфраструктурі на Сумщині 27 жовтня

Сьогодні, 27 жовтня, ворог завдавав авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Роменського району. Окупанти застосували БпЛА типу "Шахед".

На місці удару працюють всі необхідні служби. Наслідки російської атаки наразі уточнюються.

До речі, в ОВА повідомили, що у ході протиповітряних боїв бойовими розрахунками Сухопутних військ ЗСУ, добровольцями знищено 3 російських безпілотники.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Зауважимо, що станом на 07:30 російська атака "Шахедами" триває. Тож не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.