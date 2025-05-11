Армия России атаковала регион "Шахедами". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

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Россия атаковала Сумскую область

Вражеские силы утром в воскресенье, 11 мая, атаковали Конотопский район.

Утром 11 мая несколько российских беспилотников атаковали Поповскую общину. Повреждены нежилые помещения, возникли пожары,

– сообщили в ГСЧС.

Спасатели ликвидировали обнаруженные очаги горения. Территорию, по которой ударил враг, обследовали.

В ГСЧС сообщили, есть ли пострадавшие в результате атаки врага. По их данным, информация о травмированных не поступала.

Враг атаковал Сумскую область / Фото ГСЧС

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Напомним, что в ночь на 11 мая (с 2 часов ночи 11 мая) противник атаковал Украину 108-ю ударными БпЛА. По состоянию на утро подтверждено сбитие 60 ударных дронов.

В Воздушных силах указали, что в результате вражеской атаки пострадала Сумщина.