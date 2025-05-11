Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Сколько БПЛА сбили над Украиной

Российские войска атаковали 108 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск в России, Приморск – ВОТ Запорожской области, и Гвардейское – ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 60 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны,

– сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Еще 41 вражеский беспилотник-имитатор был локационно потерян – без негативных последствий.

По данным Воздушных сил, в результате вражеской атаки пострадала Сумщина.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Напомним, с утра 11 мая российские дроны атаковали Киевщину. В ОВА сообщили, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено, однако были повреждены частные дома.