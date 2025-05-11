Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Скільки БпЛА збили над Україною

Російські війска атакували 108 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у Росії, Приморськ – ТОТ Запорізької області, та Гвардійське – тот Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни,

– повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Ще 41 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений – без негативних наслідків.

За даними Повітряних сил, внаслідок ворожої атаки постраждала Сумщина.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, зранку 11 травня російські дрони атакували Київщину. В ОВА повідомили, що влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено, однак було пошкоджено приватні будинки.