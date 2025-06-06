24 Канал собирает данные о том, где летят "Шахеды" днем 6 июня и каким областям угрожают. Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога!

Смотрите также Били дронами, баллистикой и крылатыми ракетами: все о последствиях массированной атаки 6 июня

Где летят "Шахеды" днем 6 июня

16:34, 6 июня

Угроза применения врагом баллистического вооружения.

16:29, 6 июня

Где сейчас тревога в Украине

16:27, 6 июня

КАБы в Донецкую область.

15:10, 6 июня

Черниговская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.

14:46, 6 июня

Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.

14:20, 6 июня

Активность вражеских БпЛА на Харьковщине. Возможна работа ПВО.