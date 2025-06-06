24 Канал собирает данные о том, где летят "Шахеды" днем 6 июня и каким областям угрожают. Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога!
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Где летят "Шахеды" днем 6 июня
16:34, 6 июня
Угроза применения врагом баллистического вооружения.
16:29, 6 июня
Где сейчас тревога в Украине
16:27, 6 июня
КАБы в Донецкую область.
15:10, 6 июня
Черниговская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.
14:46, 6 июня
Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.
14:20, 6 июня
Активность вражеских БпЛА на Харьковщине. Возможна работа ПВО.