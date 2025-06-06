24 Канал збирає дані про те, де летять "Шахеди" вдень 6 червня та яким областям загрожують. Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога!

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Де летять "Шахеди" вдень 6 червня

16:00, 6 червня

Де зараз тривога в Україні

15:10, 6 червня

Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

14:46, 6 червня

Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

14:20, 6 червня

Активність ворожих БпЛА на Харківщині. Можлива робота ППО.