24 Канал збирає дані про те, де летять "Шахеди" вдень 6 червня та яким областям загрожують. Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога!
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Де летять "Шахеди" вдень 6 червня
16:00, 6 червня
Де зараз тривога в Україні
15:10, 6 червня
Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
14:46, 6 червня
Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
14:20, 6 червня
Активність ворожих БпЛА на Харківщині. Можлива робота ППО.